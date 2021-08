Žilinka nevymenuje Kysela za zástupcu špeciálneho prokurátora

Bratislava 9. augusta (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa rozhodol nevymenovať Petra Kysela za zástupcu špeciálneho prokurátora. "Podľa generálneho prokurátora Slovenskej republiky boli Najvyšším súdom SR konštatované pochybenia prokurátora takého charakteru, ktoré sú nezlučiteľné s výkonom funkcie vedúceho prokurátora," uviedol pre TASR hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



Doplnil, že generálny prokurátor pri svojom rozhodovaní posudzoval splnenie podmienok na vymenovanie Kysela do funkcie vedúceho prokurátora komplexne. "Nemohol teda neprihliadať aj na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z apríla a mája 2021, v ktorých bolo konštatované porušenie zákonnej povinnosti prokurátora vybavovať väzobné trestné veci prednostne a urýchlene a flagrantné porušenie jeho procesného postupu a lehôt pri predkladaní žiadostí obvinených o prepustenie z väzby, a tým závažného zásahu do ich práv," doplnil Skladan.



Zároveň Žilinka zobral na vedomie stanovisko 23 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, v ktorom ho mali žiadať o prehodnotenie rozhodnutia. "V ňom uvedené skutočnosti však nie sú takého charakteru, aby mohli zmeniť jeho rozhodnutie nevymenovať JUDr. Petra Kysela do funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora," sprostredkoval hovorca stanovisko generálneho prokurátora.



Žilinka podal na Kysela dva disciplinárne návrhy. Prvý, ešte z mája 2021, sa týka prípadu exriaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru Jozefa R. Kysel v rámci neho vybavoval žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu po obdobie takmer dvoch mesiacov. Denník N informoval, že druhý disciplinárny návrh sa má týkať prieťahov v konaní v kauze bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P.