Žilinka: Schválenie súčasného návrhu súdnej mapy môže ohroziť justíciu

Bratislava 23. marca (TASR) – Schválenie súčasného návrhu reformy súdnej mapy má potenciál ohroziť funkčnosť a efektívnosť činností orgánov prokuratúry, a tým aj trestnej justície. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.



Nejde podľa jeho slov o systémovú reformu, ale o hazard aj vzhľadom na "nejasné, nestabilné a nepredvídateľné založenie príslušnosti okresných prokuratúr k okresným súdom a ich pracoviskám v trestnoprávnej agende v predsúdnom, ako aj súdnom konaní, len na základe rozvrhu práce okresného súdu, ktorý môže byť v priebehu roka menený".



Šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR upozornil, že predložený návrh neberie do úvahy pripomienky prokuratúr ani nevyhnutnú prepojenosť a závislosť sídiel a obvodov okresných prokuratúr so sídlami, obvodmi a pracoviskami okresných súdov.



"S prokuratúrou od začiatku veľmi intenzívne komunikujeme," reagovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Tvrdí, že niektoré obvody boli v návrhu súdnej mapy upravené aj na základe požiadaviek prokuratúry. Trestná agenda tvorí podľa nej na súdoch približne pätinu agendy. "Je prirodzené, že sa musí prokuratúra prispôsobiť tomu, ako bude fungovať súdna mapa. A nie naopak," dodala.



Z reformného balíka ministerky spravodlivosti Kolíkovej prešiel do druhého čítania Národnej rady (NR) SR len návrh týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Koalícia mala rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu. Podľa programu aktuálnej schôdze NR SR by sa mali poslanci Kolíkovej návrhu venovať v piatok (25. 3.).