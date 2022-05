Žilinka si v čase údajnej prípravy jeho vraždy nevšimol nič mimoriadne

Na snímke obžalovaný Darko D. z Bosny a Hercegoviny prichádza na pojednávanie vo veci prípravy vraždy prokurátora Maroša Žilinku na Špecializovaný trestný súd v Pezinku v utorok 3. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pezinok 3. mája (TASR) – Súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka si v roku 2017, keď mala byť pripravovaná jeho vražda, nevšimol žiadne mimoriadne udalosti a ani okolnosti. Povedal to na utorkovom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý prípad prejednáva spolu s kauzou vraždy novinára Jána Kuciaka.zdôraznil v rámci výsluchu. Pripustil, že v rámci káuz, ktorým sa venoval, pripadal do úvahy ako podozrivý Marian K. Nemá na to však dôkazy. Išlo napríklad o kauzy Technopol Servis či Donovaly.V čase údajnej prípravy Žilinkovej vraždy sa podľa jeho slov udiala jedna situácia, ktorej v tom čase neprikladal vážnosť.podotkol generálny prokurátor.Vyhlásil, že sa pozná roky so súčasným špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom, ktorý figuruje v kauze tiež ako poškodený. V minulosti bol Žilinka štátnym tajomníkom na Ministerstve vnútra (MV) SR, ktorému Lipšic šéfoval.dodal Žilinka.Obžalovaný Marian K. tvrdí, že Ján Kuciak písal o kauze Donovaly na základe informácií,Zo Žilinkovho výsluchu podľa obžalovaného Mariana K. vyplýva, že ho zavraždený novinár svojim článkom o kauze neohrozoval.Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb. Okrem Tomáša Sz., ktorý priznal vinu, sú to aj Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Alena Zs.