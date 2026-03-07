< sekcia Slovensko
Žilinka: Snahy politikov zapájať sa do neskončených konaní škodia
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje snahy politikov aktívne sa zapájať do neskončených trestných konaní za mimoriadne škodlivé. Uviedol to v reakcii na sobotňajšie vyjadrenie opozičnej poslankyne parlamentu Martiny Bajo Holečkovej (SaS). Tá avizovala podanie podnetu na Generálnu prokuratúru (GP) SR pre akciu policajnej inšpekcie, pri ktorej zadržali i niektorých policajtov zo skupiny tzv. čurillovcov. Označila tiež za nepredstaviteľné, aby Žilinka nekonal po tom, ako sudca spochybnil opodstatnenosť obvinenia a nevidel dôvody na väzbu.
„Aj bez verejných výziev či podnetov od politikov som si plne vedomý zákonných oprávnení a povinností a vždy som ich uplatňoval v záujme ochrany zákonnosti. Nepripustím akékoľvek snahy o zasahovanie do neskončených trestných vecí zo strany politikov vytváraním verejného tlaku. Odmietam vyvolávanie zdania nekonania generálneho prokurátora vyjadreniami ako ‚je nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor nekonal...‘, ktoré nezodpovedá realite,“ skonštatoval Žilinka na sociálnej sieti.
Policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorých Úrad inšpekčnej služby v utorok (3. 3.) zadržal v rámci akcie Kajúcnik, nevzal Mestský súd Bratislava I v piatok (6. 3.) večer do väzby, ale prepustil ich na slobodu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že návrh na väzobné stíhanie bol prokurátorom podaný na nepríslušný súd. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Bratislave 16. marca.
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.
Bajo Holečková avizovala, že podá podnet na GP v súvislosti s akciou policajnej inšpekcie, pri ktorej zadržali i niektorých policajtov zo skupiny tzv. čurillovcov. Chce, aby Žilinka preveril konanie dozorových prokurátorov počas zásahu. Označila za nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor nekonal po tom, ako sudca spochybnil samotnú opodstatnenosť obvinenia a už vôbec nevidel dôvody na väzbu. Vyjadrila sa, že verí, že Žilinka sa bude podnetom zaoberať a rozhodne podľa zákona.
„Aj bez verejných výziev či podnetov od politikov som si plne vedomý zákonných oprávnení a povinností a vždy som ich uplatňoval v záujme ochrany zákonnosti. Nepripustím akékoľvek snahy o zasahovanie do neskončených trestných vecí zo strany politikov vytváraním verejného tlaku. Odmietam vyvolávanie zdania nekonania generálneho prokurátora vyjadreniami ako ‚je nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor nekonal...‘, ktoré nezodpovedá realite,“ skonštatoval Žilinka na sociálnej sieti.
Policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorých Úrad inšpekčnej služby v utorok (3. 3.) zadržal v rámci akcie Kajúcnik, nevzal Mestský súd Bratislava I v piatok (6. 3.) večer do väzby, ale prepustil ich na slobodu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že návrh na väzobné stíhanie bol prokurátorom podaný na nepríslušný súd. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Bratislave 16. marca.
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.
Bajo Holečková avizovala, že podá podnet na GP v súvislosti s akciou policajnej inšpekcie, pri ktorej zadržali i niektorých policajtov zo skupiny tzv. čurillovcov. Chce, aby Žilinka preveril konanie dozorových prokurátorov počas zásahu. Označila za nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor nekonal po tom, ako sudca spochybnil samotnú opodstatnenosť obvinenia a už vôbec nevidel dôvody na väzbu. Vyjadrila sa, že verí, že Žilinka sa bude podnetom zaoberať a rozhodne podľa zákona.