Žilinka: Vzrástol počet stíhaní v súvislosti s detskou pornografiou

Bratislava 11. júna (TASR) – V súvislosti s detskou pornografiou bolo na Slovensku v roku 2020 zaznamenaných o 30 percent viac trestných stíhaní. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka to uviedol na stretnutí generálnych prokurátorov krajín V4 a Rakúska. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



„Nárast v počte páchateľov bol zaznamenaný aj v prípadoch trestných činov sexuálneho zneužívania prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov,“ upozornil Žilinka. Viac bolo aj trestných činov, ktoré spadajú pod rôzne formy počítačovej kriminality, ransomvérové útoky či ataky na kritickú infraštruktúru. „Vzhľadom na prenos nákupov do online priestoru počas pandémie sa vo zvýšenej miere v roku 2020 vyskytovali tiež prípady počítačovej kriminality pri realizácii internetových obchodov,“ doplnil Žilinka.



V súvislosti s ochorením COVID-19 nie je možné podľa Žilinku opomenúť ani výrazný nárast domáceho násilia. „Opatrenia prijímané na zvládanie pandémie spôsobili, že sa naplno prejavili dovtedy skryté predpoklady pre domáce násilie v rodine ako násilná povaha, slabšie sociálne pomery či požívanie návykových látok,“ upozornil.



Hlavnými témami stretnutia boli boj proti korupcii, počítačovej trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi, ktoré najmä v dôsledku pandémie nového koronavírusu zaznamenali celosvetový nárast. „V tomto bezprecedentnom období sme zaznamenali nárast viacerých druhov trestnej činnosti, ku ktorému jednoznačne prispeli prijaté protiepidemiologické opatrenia. Dennodenný život väčšiny ľudí sa preniesol do elektronického sveta,“ vyhlásil Žilinka. Podotkol, že spomínané opatrenia zasiahli najmä deti a seniorov, pričom takmer 700.000 študentov a žiakov nemohlo na Slovensku pokračovať v školskej dochádzke.



Stretnutie generálnych prokurátorov sa uskutočnilo v Budapešti od 10. do 11. júna. Jeho súčasťou bola tiež konferencia pri príležitosti 150. výročia založenia maďarskej prokuratúry. Prokurátori V4 a Rakúska vyjadrili snahu dosiahnuť širšiu vzájomnú spoluprácu. „Jednotlivé prokuratúry sa plánujú zameriavať najmä na pozorovanie nových trendov počítačovej kriminality a boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí. Budapeštiansky dohovor by sa tiež mal stať účinným nástrojom na urýchlené zhromažďovanie digitálnych dôkazov v boji proti počítačovej trestnej činnosti,“ spresnil hovorca GP SR Skladan.