Žilinka: Stíhanie Jozefa B. je dôvodné

Bratislava 13. augusta (TASR) - Stíhanie podnikateľa Jozefa B., obvineného v rámci januárovej akcie Mýtnik, je dôvodné. Rozhodol o tom v piatok generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý nevyhovel návrhu obvineného. Jozef B. sa domáhal zrušenia uznesenia vyšetrovateľa o vznesení obvinenia. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



"Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka 13. augusta nevyhovel návrhu obvineného Jozefa B., ktorým sa domáhal zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru o vznesení obvinenia zo dňa 29. januára 2021 a naň nadväzujúceho uznesenia prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR o zamietnutí sťažnosti z 19. apríla 2021," objasnil Skladan.



Žilinka po preskúmaní veci nezistil dôvody na zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. "Dospel k záveru, že v aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvineného Jozefa B. pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spáchaný organizovanou skupinou a pre zločin prijímania úplatku v súvislosti so zákazkami realizovanými na Finančnej správe SR," dodal hovorca.



Jozef B. je právoplatne vo väzbe od 1. marca. Naposledy na začiatku júna Najvyšší súd (NS) SR rozhodol, že obvinený bude vo väzbe len z dôvodu útekovej väzby. Odvolací súd vypustil dôvod kolúznej väzby, o ktorom rozhodol predtým Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.



ŠTS a následne aj NS SR v rámci akcie Mýtnik poslali okrem Jozefa B. do väzby štyroch obvinených. Konkrétne jeho brata Petra B., exšéfa finančnej správy Františka I., Janu R. a tiež bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana G. Obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.



Petra B. prepustili na začiatku apríla na príkaz prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z väzby na slobodu, keďže pominuli jej dôvody. Rovnako 30. júla z väzby prepustili aj Františka I., keď o tom rozhodol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.