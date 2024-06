Žilinka: Určenie názvu Ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne je nezákonné

Bratislava 26. júna (TASR) - Správny súd v Banskej Bystrici v stredu vyhovel žalobe prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR a rozhodol, že všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Varín (okres Žilina) v časti, kde určuje názov Ulice Dr. Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.



Prokurátor GP SR podal pre rozpor so zákonom koncom mája 2022 obci Varín protest proti predmetnému VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev, ktorému však obecné zastupiteľstvo nevyhovelo. Za vyhovenie protestu, ktorý navrhoval zrušenie alebo zmenu názvu ulice pomenovanej po prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky, hlasovala iba jedna poslankyňa.



Na základe nevyhovenia protestu sa prokurátor GP SR obrátil 13. septembra 2022 so žalobou o vyslovenie nesúladu predmetného VZN so zákonom na Krajský súd v Žiline. Banskobystrický správny súd v stredu napokon žalobe v celom rozsahu vyhovel. "Generálna prokuratúra bude vždy chrániť verejný záujem, trpezlivo prijímať opatrenia a efektívne využívať zákonné prostriedky na ochranu zákonnosti," komentoval rozhodnutie súdu Žilinka.



K možnému premenovaniu Ulice Dr. Jozefa Tisu sa predvlani mali možnosť vyjadriť aj samotní obyvatelia Varína. Referendum iniciované miestnymi poslancami a konané súbežne s komunálnymi voľbami však bolo neplatné, keďže do hlasovania sa zapojilo 47,13 percenta oprávnených voličov. Za premenovanie ulice vtedy hlasovalo 360 obyvateľov a proti premenovaniu 1053 obyvateľov z celkového počtu 3036 oprávnených voličov.