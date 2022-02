Žilinka v liste pre Hegera odmieta, že by bol štítom v rukách opozície

Bratislava 1. februára (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (OĽANO) dôrazne ohradil voči tvrdeniam, že je štítom v rukách opozície. Opakované vyjadrenia šéfa kabinetu považuje za nenáležité a argumentačne nepodložené. Odmieta, aby bola prokuratúra a prokurátori zaťahovaní prostredníctvom vyjadrení politikov do politického boja. Hegera žiada o odbornú, vecnú a konštruktívnu diskusiu.



"Ubezpečujem vás, že som nikdy nerozhodoval a ani nebudem rozhodovať podľa predstáv alebo želania politikov, bez ohľadu na to, z ktorej časti politického spektra pochádzajú a nepodľahnem ani tlaku médií, verejnej mienky či kohokoľvek iného," vyhlásil Žilinka v otvorenom liste. Premiérove vyjadrenia môžu podľa neho narušiť dôveru verejnosti nielen v osobu generálneho prokurátora, ale aj všetkých prokurátorov a prokuratúry SR.



"Iba korektná a pokojná komunikácia, bez vnášania politických názorov a používania politicky podmienených floskúl, môže napomôcť dobrej a vzájomne prospešnej spolupráci medzi ústavnými činiteľmi," zdôraznil generálny prokurátor. V tejto súvislosti zopakoval, že jeho jediným imperatívom je zákonnosť a napĺňanie úloh prokuratúry.



"Je správne, že sa pán Žilinka v otvorenom liste predsedovi vlády prihlásil k záväzkom správať sa pri výkone funkcie nestranne a nezávisle na vôli politických strán a ochraňovať zákonnosť v SR tak, ako mu to ukladá zákon," uviedla premiérova hovorkyňa Ľubica Janíková. Dodáva, že takýto otvorený list by mal Žilinka adresovať aj "predstaviteľom opozície, ktorí operujú jeho menom a využívajú ho pri snahách deštruovať právny štát".