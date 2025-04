Žilinka v prípade Daniel B. označil za dôležitú nestrannosť súdu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Z pohľadu prokurátora je dôležité, že v prípade obvineného Daniela B. Najvyšší súd (NS) SR nepodľahol tlaku a postupoval nestranne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na utorkové rozhodnutie súdu vziať obvineného do väzby.



„Najvyšší súd SR vyhovel návrhu prokurátora oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR, ktorý tvrdil, že obvinený z extrémistickej trestnej činnosti porušil podmienky, ktorými bola väzba pôvodne nahradená, a obvineného vzal do väzby,“ skonštatoval Žilinka.



Najvyšší súd vzal Daniela B., ktorý je obvinený z extrémistickej trestnej činnosti, do väzby pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Utorkové rozhodnutie je právoplatné.