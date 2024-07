Žilinka: V prípade únosu študentky prokurátor navrhuje obnovu konania

Bratislava 23. júla (TASR) - V prípade únosu študentky v Bratislave prokurátor navrhuje obnovu konania. Dôvodom sú nové skutočnosti týkajúce sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Dodal, že prokurátor zároveň podal na Mestskom súde Bratislava I aj návrh na vzatie do preventívnej väzby obvineného I. P.



"Dôvodom podania návrhu na povolenie obnovy konania je, že po zastavení trestného stíhania vyšli najavo nové skutočnosti, týkajúce sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného, ako okolnosti vylučujúcej jeho trestnú zodpovednosť, prokurátorovi skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi viesť k záveru, že dôvody na zastavenie trestného stíhania voči I. P. tu neboli," uviedol Žilinka.



Ozrejmil, že proti obvinenému bolo koncom apríla zastavené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia vo viacčinnom súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody, z dôvodu nepríčetnosti v čase spáchania činu. "Toto rozhodnutie sa opieralo o jednoznačné závery znaleckého skúmania duševného stavu obvineného, s konštatovaním duševnej choroby v najvlastnejšom slova zmysle v čase spáchania činov a odporúčaním ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou," doplnil. Podotkol, že mu to aj samosudkyňa na návrh prokurátora uložila.



Prokurátor a hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Patrik Hujsa potvrdil, že v utorok bol na Mestský súd Bratislava I podaný návrh na povolenie obnovy konania vo veci I. P. pre trestný čin znásilnenia a obmedzovania osobnej slobody. "Dôvodom boli nové skutočnosti o jeho duševnom zdraví vyplývajúce z aktuálne predložených lekárskych správ," doplnil Hujsa.



Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky minulý rok v septembri. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke.



Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil vtedy 54-ročného Ivana P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd vzal obvineného do väzby.