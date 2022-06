M. Žilinka vykonal pohovor s prokurátorom ÚŠP J. Šantom

Bratislava 3. júna (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v piatok vykonal pohovor s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jánom Šantom. Dôvodom je, že sa pri svojom vystúpení v rámci verejnej diskusnej relácie správal verejnosti spôsobom nehodným postavenia prokurátora a znižujúcim vážnosť prokuratúry. Vyplýva to z vyjadrenia generálneho prokurátora zverejneného na sociálnej sieti.



"Každý prokurátor je podľa zákona a etického kódexu prokurátora pri výkone funkcie aj mimo plnenia služobných povinností povinný chrániť ľudskú dôstojnosť, zachovávať dôstojnosť prokurátora, dodržiavať pravidlá prokurátorskej etiky a vystupovať zdvorilo a slušne," zdôraznil Žilinka, ktorý je presvedčený, že len takéto vystupovanie prokurátorov môže prispieť k budovaniu dôvery v orgány prokuratúry.



Ako ďalej uviedol, Šanta sa v diskusnej relácii týmito pravidlami neriadil. Poukázal na to, že hanlivo označil bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika výrazom "pošahanec". Tiež, že na margo vznesenia obvinenia advokátovi Marekovi P., známeho z viacerých mediálnych káuz, zosmiešňujúco uviedol, že mu "zjavne dochádza para".



"Pretože špeciálny prokurátor a ani iný vedúci prokurátor ÚŠP nevyvodil dôsledky zo zistených nedostatkov v správaní sa podriadeného prokurátora, dnešného dňa som využijúc zákonnú kompetenciu vykonal s dotknutým prokurátorom pohovor v zmysle zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry," dodal. Pohovor by mal podľa Žilinku zabezpečiť, aby sa obdobné konanie v budúcnosti neopakovalo.