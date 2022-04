Žilinka vylúčil Lipšica z rozhodovania vo Ficovom prípade

Bratislava 22. apríla (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka vylúčil špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica z konania a rozhodovania v prípade obvineného poslanca a lídra Smeru-SD Roberta Fica. Zdôvodnil to pochybnosťami o jeho nezaujatosti. Vec zostáva na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorá môže v mene generálneho prokurátora konať pri žiadosti Národnej rady SR o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do väzby. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



"Dôrazne apelujem na politikov a médiá, aby boli pri svojich vyjadreniach a záveroch k trestnej veci bez znalosti spisu zdržanliví a aby rešpektovali prezumpciu neviny," uviedol v súvislosti s prípadom Žilinka. Fico je spolu s ďalšími stíhaný pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.



Na základe Žilinkovho piatkového rozhodnutia môže zástupca špeciálneho prokurátora konať v jeho mene pri výkone pôsobnosti žiadať Národnú radu SR o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do väzby.



Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu. Líder Smeru-SD považuje vznesené obvinenie za politickú pomstu a pokus zlikvidovať predsedu najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany.



V súvislosti s vylúčením Lipšica z prípadu Úrad špeciálnej prokuratúry priblížil, že oznámenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica o jeho zaujatosti v danej veci bolo súčasťou štvrtkového (21.4.) podnetu na podanie žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie Fica do väzby. "Už na základe tohto oznámenia špeciálneho prokurátora, ktoré bolo generálnemu prokurátorovi doručené, bol špeciálny prokurátor z konania a rozhodnutia v danej veci podľa zákona o prokuratúre vylúčený," vysvetlil hovorca.