Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. november 2025Meniny má Leopold
< sekcia Slovensko

Žilinka: Vyšetrovanie útoku v Spišskej Starej Vsi je v záverečnej fáze

.
Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára 2025 k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. novembra (TASR) - Vyšetrovanie útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa nachádza v záverečnej fáze. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára 2025 k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.

Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na gymnáziu sa v sobotu koná rekonštrukcia prípadu.

.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka