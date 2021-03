Žilinka: Vzdelávanie prokurátorov je jednou z priorít GP

Bratislava 24. marca (TASR) - Vzdelávanie prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry je jednou z najvyšších priorít vedenia Generálnej prokuratúry (GP) SR. V stredu to na stretnutí so zástupcami Justičnej akadémie (JA) SR uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.



„Bez toho si nemožno predstaviť zvyšovanie odbornej úrovne a kvality plnenia úloh prokuratúry, a preto budem maximálne podporovať prehlbovanie odbornej kvalifikácie prostredníctvom vzdelávacích aktivít JA SR,“ zdôraznil Žilinka.



Hovorca doplnil, že generálny prokurátor poukázal na potrebu zvyšovania povedomia prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry v oblasti profesijnej etiky. Odborná justičná skúška by mala byť podľa neho zameraná na preukázanie praktických zručností potrebných na výkon funkcie prokurátora. Tiež kládol dôraz na využívanie širokých možností jazykového vzdelávania a zvýšenie účasti prokurátorov na celoživotnom vzdelávaní JA SR.



„Generálny prokurátor v tejto súvislosti oceňuje a podporuje zámer JA SR realizovať hybridné, prezenčno-dištančné, formy celoživotného vzdelávania,“ poznamenal hovorca. Dodal, že riaditeľ JA SR Peter Hulla, jeho zástupca Jozef Szabó a predsedníčka Rady JA SR Jana Bajánková na stretnutí privítali ponuku generálneho prokurátora zúčastňovať sa na jeho pracovných poradách s krajskými prokurátormi.