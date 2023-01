Žilinka: Zmena paragrafu 363 je v kompetencii NR SR

Bratislava 29. januára (TASR) - Zmena ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku nie je v kompetencii generálneho prokurátora, ale v kompetencii Národnej rady (NR) SR. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti.



Poukázal na to, že zmeny paragrafu 363 sa dlhodobo domáhajú predstavitelia strán bývalej vládnej koalície, ktorá donedávna disponovala v parlamente ústavnou väčšinou. "Nie je teda mojou vinou ako generálneho prokurátora, že sa v NR SR nenašla politická vôľa, zhoda a sila tých, ktorí sa zmien dožadujú, na ich presadenie," zdôraznil. Pripomenul, že je povinný postupovať v súlade so zákonným ustanovením, dokiaľ je platnou a účinnou súčasťou právneho poriadku SR.



Ozrejmil, že v prípade, ak parlament schváli zmenu zákona, bude ju rešpektovať. "Odmietam však účelové podsúvanie zodpovednosti za neschopnosť naplnenia kompetencie iných, a to navyše argumentovaním právnymi nezmyslami," dodal Žilinka. Na výkon zákonných oprávnení a povinností generálneho prokurátora podľa neho nemajú záujmy a tlak politikov či médií žiadny vplyv.



Žilinka čelí kritike za využívanie paragrafu 363 Trestného poriadku. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v uplynulých dňoch napadla paragraf na Ústavnom súde. Je presvedčená, že jeho terajšie znenie a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci.