Žilinka: Zmena zákona o ochrane ozmanovateľov musí byť podľa Ústavy SR

Bratislava 11. decembra (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka má pochybnosti o retroaktivite časti vládnej novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Šéfa parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) preto listom upozornil, že návrh zásadným spôsobom porušuje princíp právnej istoty a princíp ústavnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová.



"Keďže vládny návrh zákona priznáva generálnemu prokurátorovi SR významné práva a povinnosti pri ochrane práv oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ako aj ich zamestnávateľov, považujem za nevyhnutné, aby bola prijatá ústavne súladná právna úprava," povedal Žilinka.



Ako vyplýva z novely, ochrana pre oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti by sa viac nemala poskytovať príslušníkom Policajného zboru. Už poskytnutá ochrana pre policajtov by mala zaniknúť dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona. Ochrana poskytnutá oznamovateľovi do dňa nadobudnutia účinnosti novely má zostať zachovaná len, ak spĺňa ustanovené podmienky.