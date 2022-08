Žilinka: Zmena paragrafu 363 sa stala témou výlučne politickou

Bratislava 22. augusta (TASR) – Zmena paragrafu 363 Trestného poriadku sa už stala témou výlučne politickou a nie odbornou. Na sociálnej sieti to konštatuje generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.



"Skutočne je zmena paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý je dlhé roky rešpektovaným účinným právnym prostriedkom nápravy porušenia zákonnosti, v súčasnosti tým kardinálnym problémom spoločnosti?" pýta sa Žilinka. Zaujíma ho aj to, či nie je potrebné prioritne riešiť existenčné problémy občanov Slovenska.



Úpravou paragrafu 363 Trestného poriadku chce OĽANO prispieť k obnove dôvery v právny štát. Poslanci Národnej rady SR Milan Vetrák a Lukáš Kyselica (obaja OĽANO) predkladajú novelu, ktorá má byť základnou zmenou a má obmedziť využitie paragrafu na najzávažnejšie prípady a pochybenia. Ustanovenie by sa napríklad nemuselo automaticky týkať preskúmavania uznesenia o vznesení obvinenia. Na základe diskusií s inými koaličnými stranami autori návrhu predpokladajú, že zmena by mohla prejsť do druhého čítania. Následne by chceli verejnú diskusiu.