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Žilinku mrzí nevypočutie podnetu GP pre boj proti daňovej kriminalite
Generálny prokurátor SR Žilinka v marci informoval o výraznom poklese trestného stíhania daňovej kriminality po vládnej novele Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť 6. augusta 2024.
Autor TASR
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Bratislava 5. júna (TASR) - Generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi je ľúto, že odborný názor prokuratúry a snaha o vytvorenie legislatívnych podmienok pre účinnejšiu trestnoprávnu reakciu štátu na daňové delikty neboli vypočuté. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s legislatívnym podnetom pre účinnejší boj proti daňovej kriminalite, ktorý v marci doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu (Hlas-SD).
Generálny prokurátor SR Žilinka v marci informoval o výraznom poklese trestného stíhania daňovej kriminality po vládnej novele Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť 6. augusta 2024. Poukázal pritom na to, že úpravou došlo k zmene podmienok trestnosti činu pri daňových trestných činoch. Predsedovi parlamentu zároveň doručil legislatívny podnet, ktorého cieľom je účinnejší boj proti daňovej kriminalite a súvisiaca ochrana finančných záujmov Európskej únie.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vtedy podotkol, že to, že sa daňové delikty nestíhajú ako trestné činy, neznamená, že sa nevyšetrujú a že ich páchatelia nie sú postihovaní. Zdôraznil, že nie sú postihovaní trestným právom, ale prostriedkami daňového práva.
Generálny prokurátor SR Žilinka v marci informoval o výraznom poklese trestného stíhania daňovej kriminality po vládnej novele Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť 6. augusta 2024. Poukázal pritom na to, že úpravou došlo k zmene podmienok trestnosti činu pri daňových trestných činoch. Predsedovi parlamentu zároveň doručil legislatívny podnet, ktorého cieľom je účinnejší boj proti daňovej kriminalite a súvisiaca ochrana finančných záujmov Európskej únie.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vtedy podotkol, že to, že sa daňové delikty nestíhajú ako trestné činy, neznamená, že sa nevyšetrujú a že ich páchatelia nie sú postihovaní. Zdôraznil, že nie sú postihovaní trestným právom, ale prostriedkami daňového práva.