Žilinku sa chcú na výbore pýtať na nevpustenie novinárov na tlačovku

Bratislava 3. septembra (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal na Výbore Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá vysvetľovať, prečo na štvrtkovú (2. 9.) tlačovú konferenciu nevpustil vybraných novinárov. Požiadala o to SaS, predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO) informoval, že výbor bude v utorok (7. 9.).



"Požiadal som predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského, aby na najbližšie zasadanie výboru pozval aj generálneho prokurátora. Dôvodom je jeho neprijateľný postoj k niektorým novinárom, ktorých nepustil na verejnú tlačovú besedu," uviedol člen výboru Roman Foltin (SaS). Tvrdí, že Žilinka mohol porušiť tlačový zákon. Ide tiež podľa neho o zlý signál nielen k verejnosti, ale aj k nezávislým médiám. "Toto sa už viac nemôže zopakovať. Verím, že Maroš Žilinka sa na výbore okrem vysvetlenia celej udalosti aj ospravedlní dotknutým novinárom," dodal Foltin.



Čekovský súhlasí s tým, aby sa správaním generálneho prokurátora smerom k novinárom zaoberal výbor pre kultúru a médiá. Zvolal preto mimoriadny výbor na utorok.



Na štvrtkovú tlačovú konferenciu GP SR neboli vpustení novinári z redakcií Denník N, SME a Aktuality. Žilinka to vysvetlil kapacitou miestnosti, v ktorej sa konferencia konala. Šéfredaktori spomínaných médií poslali otvorený list generálnemu prokurátorovi. Odmietli selektívny prístup k novinárom. Považujú za nepochopiteľné, že GP ignoruje tlačový zákon, ktorý zaručuje pre novinárov slobodný prístup k informáciám.