Žilinská sudkyňa Eva K. bude stíhaná väzobne

Bratislava 23. januára (TASR) - Sudkyňa Krajského súdu v Žiline (KS) Eva K., ktorá je obvinená z korupčnej trestnej činnosti bude stíhaná väzobne. Rozhodla o tom v sobotu večer sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) pre prípravné konanie Pamela Záleská. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Rozhodnutie nie je právoplatné.



"Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla o vzatí do väzby E.K., ktorá je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba. Sudkyňa neakceptovala návrh prokurátora na preventívnu väzbu a väzbu obvinenej nenahradila dohľadom probačného a mediačného úradníka," dodala hovorkyňa ŠTS.



Rozhodnutie nie je právoplatné. Obvinená proti nemu podala sťažnosť a sťažnosť podal aj prokurátor kvôli neakceptovaniu preventívnej väzby. O sťažnostiach rozhodne Najvyšší súd SR.



Sudkyňa rozhodovala viac ako 12 hodín, keď výsluch obvinenej začal na ŠTS o 9.00 hodine. O podaní podnetu na vzatie Evy K. do väzby informoval vo štvrtok (21. 1.) hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, pričom doplnil, že u ďalšej obvinenej sudkyne Márie U. dôvody väzby nevidí.



"Vyšetrovateľ na obvinenú Evu K. spracoval a podal podnet prokurátorovi na jej vzatie do väzby. V jej prípade vidí kolúzne a preventívne dôvody," priblížil Slivka. Obvinená Mária U. podľa neho s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje. So súhlasom prokurátora ju vyšetrovateľ po opätovnom vypočutí ako obvinenej prepustil na slobodu. K spáchaniu skutkov sa doznala.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) v stredu (20. 1.) zadržala na pracovisku Krajského súdu (KS) v Žiline sudkyňu Evu K. a v mieste bydliska emeritnú sudkyňu toho istého súdu Máriu U. Obe sú stíhané za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa závažnejším spôsobom konania, a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej podľa zákona. Obvinené mali od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na KS v Žiline v prospech trestne stíhaných osôb.