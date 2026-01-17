< sekcia Slovensko
Zima je pre ľudí bez domova najnáročnejším obdobím, pripomína MsP
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Zima je pre ľudí bez domova najnáročnejším obdobím, mrazy ohrozujú ich zdravie i životy. Od vlaňajšieho novembra bola mestská polícia (MsP) v Bratislave s nimi v kontakte viac ako 470-krát, poskytovala im prvú pomoc, materiálnu pomoc v podobe oblečenia, spacích vakov či diek, ale aj pri sprostredkovaní jedla a nocľahu. Ľuďom bez domova však môžu často pomôcť aj samotní obyvatelia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MsP Barbora Krajčovičová.
„Buďte v tomto období viac všímaví k svojmu okoliu a nebojte sa človeka v núdzi osloviť. Aj malá pomoc ako deka, rukavice či šál môže mať v tomto období veľký význam,“ zdôraznila Krajčovičová.
Ak človek bez domova pôsobí zoslabnuto, dezorientovane alebo je nedostatočne oblečený, je potrebné kontaktovať mestskú políciu na čísle 159. Ak má človek podozrenie na zdravotné ťažkosti, napríklad podchladenie, je potrebné bezodkladne volať záchrannú zdravotnú službu na linke 155.
Na väčšiu všímavosť voči ľuďom bez domova, a to najmä počas zimných mesiacov, vyzývajú pravidelne aj neziskové organizácie, ktoré takýmto ľuďom v hlavnom meste pomáhajú.
