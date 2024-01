ZIMA POKRAČUJE: V niektorých okresoch treba rátať s nízkymi teplotami

Bratislava 10. januára (TASR) - V niektorých okresoch Košického, Prešovského a Žilinského kraja treba od stredy 22.00 h do štvrtka (11. 1.) 9.00 h rátať s nízkymi teplotami od -15 do -17 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe a pre tento jav vydal výstrahu prvého stupňa.



SHMÚ upozornil, že v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa treba rátať s nízkymi teplotami od -15 do -17 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji sa tieto nízke teploty môžu vyskytovať v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca. Vo všetkých okresoch vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa.



Hydrológovia informovali, že pre okres Malacky naďalej platí výstraha prvého stupňa pred povodňami. Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí v okresoch Trebišov - bez Roňavy a Michalovce.