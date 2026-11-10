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ZIMA ÚRADUJE: Na Čertovici komplikuje dopravu čerstvý sneh
SSC zároveň upozornila na obmedzenú viditeľnosť do 100 metrov v lokalitách Považský Chlmec a Nová Bystrica.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Na horskom priechode (HP) Čertovica komplikuje v utorok dopravu miestami čerstvý sneh hrúbky jeden centimeter. HP Podspády a HP Vernár sú pokryté čerstvým snehom s hrúbkou do troch centimetrov. Na ceste I/72 v úseku Čertovica - Kráľova Lehota sa nachádza vrstva kašovitého snehu s hrúbkou tri centimetre. Na ceste II/584 Bystrá - Srdiečko je čerstvý sneh s hrúbkou jeden centimeter. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.
SSC zároveň upozornila na obmedzenú viditeľnosť do 100 metrov v lokalitách Považský Chlmec a Nová Bystrica.
HP Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Fačkov sú uzatvorené pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky.
Pre všetky vozidlá je počas celej zimnej sezóny uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.
SSC zároveň upozornila na obmedzenú viditeľnosť do 100 metrov v lokalitách Považský Chlmec a Nová Bystrica.
HP Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Fačkov sú uzatvorené pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky.
Pre všetky vozidlá je počas celej zimnej sezóny uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.