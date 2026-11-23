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ZIMA ÚTOČÍ: Polícia pripomína, čo treba pred jazdou skontrolovať
Polícia apeluje na vodičov, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a počasiu, a to nielen na diaľniciach, ale aj na cestách nižších tried.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Pred jazdou je počas zimy dôležité skontrolovať stav a tlak zimných pneumatík či dôkladne očistiť vozidlo od snehu a ľadu. Netreba pri tom zabúdať ani na strechu, svetlá, okná či evidenčné čísla. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že počas nadchádzajúcich dní by mali vodiči počítať so zhoršenými podmienkami, snehom, poľadovicou či zníženou viditeľnosťou.
Pred jazdou je potrebné podľa polície aj skontrolovanie stieračov či nemrznúcej kvapaliny do ostrekovačov. „Nezabudnite na zimnú výbavu, škrabku a metličku,“ uviedla.
Polícia apeluje na vodičov, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a počasiu, a to nielen na diaľniciach, ale aj na cestách nižších tried. „Dodržiavajte dostatočný odstup od vozidla pred vami. Vyvarujte sa prudkého brzdenia, zrýchľovania a náhlych pohybov volantom,“ podotkla.
Na diaľnici by mali vodiči jazdiť plynulo, zbytočne nemeniť jazdné pruhy a rešpektovať dopravné značenie. Pri zníženej viditeľnosti je potrebné používať správne osvetlenie a nepreceňovať vodičské schopnosti ani možnosti vozidla.
„Nezabúdajte, že na zasneženej či zľadovatenej vozovke sa brzdná dráha výrazne predlžuje. Aj malá nepozornosť môže viesť k dopravnej nehode,“ uzavrela polícia.
Pred jazdou je potrebné podľa polície aj skontrolovanie stieračov či nemrznúcej kvapaliny do ostrekovačov. „Nezabudnite na zimnú výbavu, škrabku a metličku,“ uviedla.
Polícia apeluje na vodičov, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a počasiu, a to nielen na diaľniciach, ale aj na cestách nižších tried. „Dodržiavajte dostatočný odstup od vozidla pred vami. Vyvarujte sa prudkého brzdenia, zrýchľovania a náhlych pohybov volantom,“ podotkla.
Na diaľnici by mali vodiči jazdiť plynulo, zbytočne nemeniť jazdné pruhy a rešpektovať dopravné značenie. Pri zníženej viditeľnosti je potrebné používať správne osvetlenie a nepreceňovať vodičské schopnosti ani možnosti vozidla.
„Nezabúdajte, že na zasneženej či zľadovatenej vozovke sa brzdná dráha výrazne predlžuje. Aj malá nepozornosť môže viesť k dopravnej nehode,“ uzavrela polícia.