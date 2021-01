ZIMA2021: Jančekova skala sa spája s povesťou o nenaplnenej láske

Na snímke tabuľka s povesťou na Jančekovej skale v Cigli v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Cigeľ 17. januára (TASR) - Pomerne nenáročnú turistiku aj pre rodiny s deťmi ponúka výstup na Jančekovu skalu blízko partizánskej obce Cigeľ či Lehoty pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Turistický cieľ s výhľadom na pohoria na hornej Nitre sa spája s povesťou o nenaplnenej láske.Jančekova skala je 842 metrov vysoký kopec ukončený skalným výbežkom. Turisti ho navštevujú i v rámci Pochodu vďaky SNP, ktorý sa každoročne koná na pamiatku januárových udalostí v Cigli. K turistickému cieľu sa dostane verejnosť najkratšou trasou od vleku v Cigli.S Jančekovou skalou a blízkym bývalým kráľovským hradom Sivý kameň súvisí i jedna z povestí o nenaplnenej láske. Janček bol veliteľom vyslúžilcov a dezertérov, ktorí rabovali kraj. So svojou skupinou si trúfol aj na Sivý kameň, tamojšie osadenstvo však hrad obránilo a zo skupiny zajalo zopár útočníkov. Hradný pán Majthényi ich prikázal popraviť, do jedného z odsúdencov - Jančeka sa však zamilovala jeho dcéra Uliša. Janček strávil s Ulišou niekoľko vášnivých nocí. Keď prišiel deň popravy, Uliša dala Jančekovi koňa, otvorila bránu a umožnila mu utiecť. Za Jančekom sa však vybrala hradná stráž, ktorá ho obkľúčila na skale. Ten pre bezvýchodiskovú situáciu zoskočil zo skaly i s koňom a zahynul. Uliša mu zostala do smrti verná a skalu nazvala po Jančekovi.