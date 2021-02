VIDEO: Prechod Čertovou dolinou pri Tisovci uľahčuje nová ferrata

Tisovec 21. februára (TASR) – Jednoduchší prechod turistom cez skalnú úžľabinu Čertovej doliny pri Tisovci v Rimavskosobotskom okrese umožní nová ferrata, ktorá bola dokončená koncom vlaňajšieho roka. Podľa slov primátorky mesta Ireny Milecovej bude Náučný chodník zbojníka Jakuba Surovca, ktorý cez dolinu vedie, vďaka ferrate schodný aj v zime.



„Boli rôzne názory, či ferratu vybudovať alebo nie, keďže je to v chránenej oblasti, ale aj v Slovenskom raji sú ferraty. Navyše, ferrata sa po každej zime nebude musieť obnovovať. Bol totiž obrovský problém, že doterajšie drevené rebríky zakaždým zobrala voda a bolo ich potrebné každoročne dopĺňať,“ vysvetlila primátorka.







Náučný chodník Jakuba Surovca ponúka turistom nielen prechod roklinou, ale aj pohľad na viadukt s unikátnou zubačkovou traťou, nahliadnutie do dvoch jaskýň či rozhľadňu, odkiaľ za pekného počasia dovidieť na Nízke Tatry.



Chodník tvorí okruh dlhý zhruba 4,7 kilometra so štartom a cieľom pri informačnom centre v Zbojníckom dvore v sedle Zbojská. Jeho prevýšenie je 268 metrov a prejdenie trvá v závislosti od kondície približne tri hodiny.