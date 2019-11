Zimenová: Rezort školstva nemá prehľad o inováciách na školách

Bratislava 7. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nemá prehľad o tom, aké inovácie sa realizujú na základných školách. Vo štvrtok to uviedla počas tlačovej konferencie poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Zimenová (SaS).



"Inovácie v školách sú motorom dobrých, pozitívnych zmien, ktoré je potrebné naštartovať v školách na to, aby sa deti mohli začať učiť inovatívnym spôsobom lepšie, jednoduchšie a aby boli viac motivované k tomu, aby sa naučili toho viac," povedala Zimenová. Podľa nej ministerstvo školstva nemá prehľad o tom, aké inovácie sa v školách realizujú. "Deti majú toho dnes veľa, čo sa musia naučiť. Treba hľadať aj nové prístupy k tomu, akým spôsobom sa im bude nová láka vysvetľovať, a akými formami si budú nové poznatky pamätať a ako ich budú využívať," povedala s tým, že v školskej praxi je veľa dobrých príkladov z praxe.



Zimenová povedala, že sa rezortu školstva pýtala, akým spôsobom sleduje tieto inovácie v rámci experimentálneho overovania a aké inovácie sa na školách aktuálne realizujú. Poznamenala, že ako odpoveď od ministerstva školstva dostala informáciu, že rezort nedisponuje žiadnym komplexným zoznamom overovaných experimentálnych overovaní. Zároveň doplnila, že jej nevedeli ani poskytnúť to, čo sa momentálne realizuje a čo bolo schválené. Rovnako nedostala odpoveď ani na otázku, na základe čoho sa rezort školstva rozhoduje o tom, aké experimentálne overovania povolí, alebo nepovolí.



Poslankyňa NR SR povedala, že na túto tému sa pýtala ministerstva školstva už v roku 2008, a aj vtedy nedostala dostatočné odpovede. Podľa nej sa za tie roky nič nezmenilo a na internetovej stránke rezortu školstva nie sú kompletné informácie o experimentálnom overovaní na školách, pritom sú tam zaradené len niektoré za posledných pár rokov. Poznamenala, že vie aj o školách, kde sa experimentálne overovanie praktizuje už od 90. rokov. Poslankyňa tvrdí, že je potrebné, aby rezort školstva zistil, aké experimentálne overovania sa na školách realizujú a aké sú ich výsledky.