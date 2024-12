Zimné prikrmovanie vtákov nie je nutné, no v mestách im môže pomôcť

Bratislava 25. decembra (TASR) - Zimné prikrmovanie vtákov nie je pre ich prežitie nutné, no v zastavaných územiach, kde chýba prirodzená potrava, môže miestnym populáciám pomôcť. Prikrmovanie je nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom. Pre TASR to uviedla Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.



"S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Hmyz, ako dôležitá zložka potravy, je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie. Navyše, dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej sa dá vtákom hľadať potrava, je oveľa kratšia ako počas letného obdobia. Musia si preto vytvárať väčšie zásoby," priblížila organizácia.



Krmivo by podľa nich malo čo najviac pripomínať ich prirodzenú stravu a tuk, ktorý vtáci v zime najviac potrebujú. Najviac ocenia olejnaté semená, ako slnečnicu, orechy, mak, ďalej obilniny ako proso, pšenicu, alebo kúsky čerstvého alebo sušeného jablka či bobuľové plody. Vhodné sú aj lojové gule obsahujúce semená a tuk a sušený hmyz. "V žiadnom prípade neponúkame vtákom pečivo, omrvinky alebo strúhanku, potraviny po dátume exspirácie, zvyšky z kuchyne a slané, korenené či pražené oriešky," upozornili z SOS/BirdLife.



Poukázali aj na vodné vtáky, ktoré nie je potrebné prikrmovať, pretože ich prirodzená potrava je v prírode prítomná aj v zime. Prikrmovanie vodného vtáctva nesie so sebou mnohé riziká pre vtáky. "Nevhodná potrava (pečivo) im spôsobuje tzv. syndróm anjelských krídel, keď v dôsledku málo výživnej potravy dochádza k podvýžive a tkanivá sa nevyvíjajú správne, pričom vidieť to možno na krídlach, ktoré majú potom vtáky deformované a zakrpatené," tvrdia ornitológovia. Vodným vtákom možno dať zeleninu, ovsené vločky či listy šalátu.