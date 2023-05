Zimný spánok medveďa na Poľane nie je podľa riaditeľky CHKO úplný

Zvolen 12. mája (TASR) - Zimný spánok medveďa hnedého na Poľane nie je úplný. Pre mierne zimy nemajú šelmy dôvod dlhodobo spať a prebúdzajú sa. Pre TASR to povedala riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana Vladimíra Fabriciusová.



Ako uviedla, je to vplyvom teplých zím a tento jav sledujú ochranári niekoľko rokov. Podľa jej slov na Poľane je najznámejším miestom s vysokým výskytom pohybu medveďa Bútľavka. "Majú tam pokoj, tak je to pre ne ideálne. Je to vyhlásené chránené územie a nevedie tade turistická trasa," objasnila s tým, že návštevnosť tohto miesta je minimálna a chodia tam len milovníci divočiny. Medvede tiež zaznamenali v okolí Mačinovej. "Je to však prirodzené, sú všade. Pod Poľanou asi ťažko nájdeme miesto, kde medvede nie sú," spresnila.



Riaditeľka doplnila, že na Poľane bola ich regulácia naposledy pred šiestimi rokmi. Podľa nej je potrebná legislatívna podpora i úprava smernice o druhoch tak, aby chránené druhy mohli byť riadené. "Veľmi málo sa venujeme výskumu a sledovaniu, čo sa v ekosystéme deje," poznamenala. "Chceme, aby ľudia viac chodili do prírody, bezpečne sa v nej však necítia," pripomenula.



Apeluje tiež na to, že deti z hriňovských lazov vozia do škôl viacerí rodičia autami. Pre zver sa ich totiž boja bez dozoru pustiť na zastávku, aby počkali na autobus. "Nie je to tak ani ekonomické, ani ekologické, keď nevezie deti do mesta jeden autobus, ale viacero osobných áut," vysvetlila. Doplnila, že farmári už pre šelmy nechcú na lazoch ani chovať včely. "Odrádza ich to. Včely sú pre nás vzácne, na druhej strane sú tu však predátori, ktorí ich úle ničia," uzavrela.