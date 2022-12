Zisk zdravotných poisťovní zregulujú, príspevky oslobodia od odvodov

Bratislava 22. decembra (TASR) - Zisk zdravotných poisťovní sa bude regulovať. Parlament vo štvrtok schválil novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá stanovuje pravidlá, za akých si môžu pripísať zisk. Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh, ktorý oslobodí aktuálne stabilizačné príspevky pre zdravotníkov od zdravotných a sociálnych odvodov.



"V prípade dosiahnutia zisku vyššieho, ako je optimálny hospodársky výsledok, bude musieť byť suma, o ktorú skutočný zisk presahuje optimálny hospodársky výsledok, použitá iba na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne," vysvetlilo v predkladacej správe ministerstvo zdravotníctva.



"Parlament podporil jeden z kľúčových krokov pre zaistenie stabilného a udržateľného financovania slovenského zdravotníctva," reagoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Pripomenul, že vlani šlo do zdravotníctva na odvodoch 5,6 miliardy eur. "Je nevyhnutné, aby tieto financie ostávali v zdravotnom systéme a profitoval z nich výlučne pacient," zdôraznil.



Zdravotné poisťovne by tak mohli tvoriť zisk do jedného percenta z vybraných zdravotných odvodov, ozrejmil poslanec Marek Krajčí (OĽANO). Myslí si, že zavedená regulácia je v poriadku a Slovensko sa preto podľa neho nemusí obávať prípadných arbitráží zo strany akcionárov súkromných zdravotných poisťovní. Toho sa, naopak, obáva poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS). Zmena podľa nej zdravotníctvo nezachráni a poškodí podľa nej najmenšiu súkromnú zdravotnú poisťovňu.



Vďaka pozmeňujúcemu návrhu k stabilizačnému príspevku 5000 eur budú z neho platiť zdravotníci len daň. "Dostanú viac peňazí ako v prípade, ak by táto úprava neprešla v parlamente. Tento príspevok je jedným z krokov, ktorý nám pomôže v úsilí o stabilizáciu zdravotníckeho personálu," reagoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Rezort ozrejmil, že tento rok dostanú zdravotníci preddavok 2500 eur a v januári by im malo prísť odhadom po zrazení preddavku dane ešte približne 1500 eur.



Návrh reaguje aj na špekulatívne obchádzanie platenia odvodov. Zavádza sa preto inštitút minimálneho poistného. Výška minimálneho poistného sa bude podľa ministerstva odvíjať od životného minima. Zároveň sa nedotkne ľudí s nižšími príjmami, ako dôchodcovia, rodičia na rodičovskej dovolenke, či študentov. Novela mala pôvodne priniesť aj zmeny v tom, kto môže robiť nábory pre zdravotné poisťovne. Poslanci však odobrili pozmeňujúci návrh, ktorým ich z návrhu vypustili. Po novom však už nebude možné neplánovane uzavrieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou na autobusových staniciach či na ulici.



Poslanci zároveň schválili aj pozmeňujúci návrh, vďaka ktorému by sa mal štát vrátiť k pevnej sadzbe platby za svojich poistencov. Sadzba má byť od roka 2024 na úrovni 4,5 percenta z vymeriavacieho základu. Od roku 2026 by to malo byť o ďalšieho pol percenta navyše po stanovení kritérií kvality pre pacienta, priblížila Bittó Cigániková. Nie je však spokojná s financiami pre zdravotníctvo na budúci rok. Presun 820 miliónov eur v rámci štátneho rozpočtu do zdravotníctva situáciu podľa nej nevyrieši. Tvrdí, že to nepostačí na vykrytie vyšších platov zdravotníkov a zároveň aj požiadaviek ambulantného sektora. Krajčí to odmieta. Tvrdí, že peniaze na vyššie platy sú v rozpočte. Rovnako, že bude dosť peňazí na lepšie ohodnotenie ambulancií.