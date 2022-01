Žitňanská: Súdna mapa v podobe schválenej vládou neprejde parlamentom

Na archívnej snímke Michal Šipoš. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 12. januára (TASR) - Súdna mapa neprejde parlamentom v rovnakej podobe, ako ju v stredu schválila vláda. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí Jana Žitňanská. Spolu so straníckym kolegom Jurajom Šeligom a šéfom poslaneckého klubu OĽANO Michalom Šipošom kritizujú ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, že nezohľadnila pripomienky a návrh ide do parlamentu bez toho, aby bol definitívne vyrokovaný. Tvrdia, že je ohrozené čerpanie prostriedkov z plánu obnovy.Žitňanská zdôraznila, že toto je naposledy, čo do parlamentu prichádza návrh komplexného zákona alebo reformy, ktorý ešte nie je dorokovaný. Šipoš hovorí, že ak si Kolíková nesplní "domácu úlohu", nemá čo robiť vo svojej funkcii.povedala novinárom Žitňanská, ktorá prišla s poslaneckými kolegami na stredajšie rokovanie vlády.Pre poslankyňu je kľúčové, aby sa pri zväčšovaní obvodov nestalo to, že občania budú musieť vycestovať na pojednávanie ďaleko, ale aby mali garantované pojednávanie čo najbližšie k miestu bydliska.uviedla Žitňanská s tým, že pokiaľ v návrhu nebude možnosť online rokovania na diaľku, nevie ho podporiť.Šeliga vysvetlil, že premiér Eduard Heger (OĽANO) požiadal o politickú podporu, a preto pustili materiál súdnej mapy na vládu. Šipoš sa ministerky pýta, kedy chce prísť napríklad s legislatívnym znením v súvislosti so správnymi súdmi.Hnutie OĽANO podporuje podľa Šipoša reformy, ministerka však podľa neho zlyhala.vyhlásil s tým, že budú čakať, či bude Kolíková ochotná rokovať a prijímať kompromisy.dodal Šipoš.Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová vyhlásila, že spôsob, akým bola pripravovaná reforma súdnej mapy a samotná súdna mapa, vyvoláva mnohé otázniky.uviedla po rokovaní vlády. O návrhu hovorí ako o polotovare.Nová súdna mapa, ktorej podobu v stredu odobrila vláda, počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave. Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská a sídla. Reformný návrh smeruje do parlamentu.