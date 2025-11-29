< sekcia Slovensko
Živica odporúča na Mikuláša použiť látkové vrecko namiesto igelitového
Inšpiráciou pre mikulášsky darček môžu byť aj domáce koláče, napríklad medovníky, bábovka či pečené buchty.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica odporúča počas sviatku svätého Mikuláša používať látkové vrecko namiesto igelitového s cieľom znížiť množstvo odpadu. Vrecko možno ušiť zo zvyškov látok a využívať opakovane. Sladkosti či ovocie sa však dajú rozdávať aj bez obalu. TASR o tom informovali z CEEV Živica.
Organizácia zároveň odporúča vyberať sladkosti zodpovedne. Upozorňuje, že pri produktoch je vhodné sledovať, či neobsahujú palmový olej. Ako poukázala, vďaka pestovaniu palmy olejnej sa rúbu pralesy, kde žijú orangutany a ďalšie vzácne živočíchy. V prípade čokolád radí vyberať tie so značkou Fair Trade, ktorá garantuje, že pri pestovaní kakaových bôbov nepracovali deti. Značka Ekologické poľnohospodárstvo zase naznačuje, že pri pestovaní neboli použité chemické hnojivá.
Inšpiráciou pre mikulášsky darček môžu byť aj domáce koláče, napríklad medovníky, bábovka či pečené buchty. Živica tiež odporúča zorganizovať mikulášske posedenie v škole či škôlke, na ktoré každý prinesie časť z občerstvenia. Ako doplnila, namiesto rozdávania sladkostí možno v školách pripraviť aj zážitkový program, napríklad besedu, workshop alebo tvorivé dielne.
Organizácia zároveň odporúča vyberať sladkosti zodpovedne. Upozorňuje, že pri produktoch je vhodné sledovať, či neobsahujú palmový olej. Ako poukázala, vďaka pestovaniu palmy olejnej sa rúbu pralesy, kde žijú orangutany a ďalšie vzácne živočíchy. V prípade čokolád radí vyberať tie so značkou Fair Trade, ktorá garantuje, že pri pestovaní kakaových bôbov nepracovali deti. Značka Ekologické poľnohospodárstvo zase naznačuje, že pri pestovaní neboli použité chemické hnojivá.
Inšpiráciou pre mikulášsky darček môžu byť aj domáce koláče, napríklad medovníky, bábovka či pečené buchty. Živica tiež odporúča zorganizovať mikulášske posedenie v škole či škôlke, na ktoré každý prinesie časť z občerstvenia. Ako doplnila, namiesto rozdávania sladkostí možno v školách pripraviť aj zážitkový program, napríklad besedu, workshop alebo tvorivé dielne.