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RAŇAJKY ZADARMO ZABRALI: Meškania do školy klesli o 70 percent
Vďaka zavedeným opatreniam sa napríklad podarilo znížiť neskoré príchody detí o 70 percent na jednej zo zapojených škôl, a to vďaka zabezpečeniu bezplatných raňajok a desiat.
Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - Komenského inštitút, pôsobiaci pod hlavičkou mimovládnej organizácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica, uzavrel pilotný ročník vzdelávacieho programu Cesty k rovnosti obhajobami konkrétnych iniciatív, ktoré na školách pôsobiacich v náročných podmienkach odstraňujú komunikačné bariéry, zlepšujú dochádzku žiakov či prepájajú komunity. TASR o tom informoval Tomáš Kušnír z CEEV Živica.
Riaditelia a pedagógovia z desiatich slovenských škôl s vysokým podielom detí zo sociálne vylúčeného prostredia a generačnej chudoby počas školského roka v programe získali novú energiu na budovanie inkluzívnejšieho školského prostredia. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zorganizovať komplexné inovačné vzdelávanie šité na mieru učiteľom a školám, ktoré sa boria s výzvami spojenými s vysokým podielom detí z generačnej chudoby. Tieto deti a ich rodiny majú špecifickú a veľmi náročnú životnú situáciu, ktorá sa nevyhnutne premieta aj do vzdelávacieho procesu. Ďalšie výzvy sa viažu na podporu detí z majority, aby nedošlo k ich odlevu,“ povedala riaditeľka mimovládnej organizácie Živica Zuzana Labašová.
Vďaka zavedeným opatreniam sa napríklad podarilo znížiť neskoré príchody detí o 70 percent na jednej zo zapojených škôl, a to vďaka zabezpečeniu bezplatných raňajok a desiat, ktoré žiakov lepšie naladili na vyučovanie. Ďalšie kroky sa zamerali na zmierňovanie nedôvery a preniesli rodičovské združenia priamo do prostredia rómskych osád, zriadili Kluby rodičov alebo otvorili dvere škôl rodinám cez blokové vyučovanie.
„Toto vzdelávanie bolo pre mňa doposiaľ najprínosnejšie. Posunulo ma vpred, a to najmä vďaka rozhovorom s výnimočnými ľuďmi, ktorých som tu stretla,“ povedala zástupkyňa zo Základnej školy s materskou školou Veľké Leváre Ivana Nimschová. Posun zaznamenali školy aj vďaka integrácii rómskeho jazyka do vyučovania prvákov s pomocou rómskych asistentiek. Školy tiež zaviedli jasné pravidlá správania a vytvorili bezpečné zóny na zmysluplné trávenie prestávok.
„Dôležitú rolu tu zohráva toxický stres, nedostatočné naplnenie základných potrieb či iné faktory, ktoré musia školy a učitelia zohľadniť pri výučbe,“ uviedla Labašová. Ako doplnila, zohľadnenie týchto faktorov môže viesť k zvýšeniu školskej dochádzky, zlepšeniu vzdelávacích výsledkov aj k lepšiemu fungovaniu na školách a zlepšeniu pracovnej klímy pre pedagógov aj žiakov.
Ročný program Cesty k rovnosti je určený pre pedagogických, odborných zamestnancov a vedenie škôl s vysokým podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z prostredia generačnej chudoby.
Riaditelia a pedagógovia z desiatich slovenských škôl s vysokým podielom detí zo sociálne vylúčeného prostredia a generačnej chudoby počas školského roka v programe získali novú energiu na budovanie inkluzívnejšieho školského prostredia. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zorganizovať komplexné inovačné vzdelávanie šité na mieru učiteľom a školám, ktoré sa boria s výzvami spojenými s vysokým podielom detí z generačnej chudoby. Tieto deti a ich rodiny majú špecifickú a veľmi náročnú životnú situáciu, ktorá sa nevyhnutne premieta aj do vzdelávacieho procesu. Ďalšie výzvy sa viažu na podporu detí z majority, aby nedošlo k ich odlevu,“ povedala riaditeľka mimovládnej organizácie Živica Zuzana Labašová.
Vďaka zavedeným opatreniam sa napríklad podarilo znížiť neskoré príchody detí o 70 percent na jednej zo zapojených škôl, a to vďaka zabezpečeniu bezplatných raňajok a desiat, ktoré žiakov lepšie naladili na vyučovanie. Ďalšie kroky sa zamerali na zmierňovanie nedôvery a preniesli rodičovské združenia priamo do prostredia rómskych osád, zriadili Kluby rodičov alebo otvorili dvere škôl rodinám cez blokové vyučovanie.
„Toto vzdelávanie bolo pre mňa doposiaľ najprínosnejšie. Posunulo ma vpred, a to najmä vďaka rozhovorom s výnimočnými ľuďmi, ktorých som tu stretla,“ povedala zástupkyňa zo Základnej školy s materskou školou Veľké Leváre Ivana Nimschová. Posun zaznamenali školy aj vďaka integrácii rómskeho jazyka do vyučovania prvákov s pomocou rómskych asistentiek. Školy tiež zaviedli jasné pravidlá správania a vytvorili bezpečné zóny na zmysluplné trávenie prestávok.
„Dôležitú rolu tu zohráva toxický stres, nedostatočné naplnenie základných potrieb či iné faktory, ktoré musia školy a učitelia zohľadniť pri výučbe,“ uviedla Labašová. Ako doplnila, zohľadnenie týchto faktorov môže viesť k zvýšeniu školskej dochádzky, zlepšeniu vzdelávacích výsledkov aj k lepšiemu fungovaniu na školách a zlepšeniu pracovnej klímy pre pedagógov aj žiakov.
Ročný program Cesty k rovnosti je určený pre pedagogických, odborných zamestnancov a vedenie škôl s vysokým podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z prostredia generačnej chudoby.