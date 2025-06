Zjazd z diaľnice Trnava–Jarovce by mohli otvoriť už cez víkend

Bratislava 21. júna (TASR) - Zjazd z diaľnice D1 na diaľnicu D4 v smere z Trnavy do Jaroviec by mohli cestári otvoriť už počas aktuálneho víkendu. Práce na diaľničnej vetve „finišujú“. TASR o tom v sobotu informoval odbor komunikácie Ministerstva dopravy (MD) SR.



„Kreslia sa tu čiary a osadzujú sa veľkoplošné tabule, všetky smerové tabule a behajú tu samozrejme aj páni z krajského dopravného inšpektorátu, aby to celé skontrolovali, či to spĺňa všetky normy,“ uviedol počas návštevy staveniska minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Ako dodal, vetva Trnava - Jarovce na križovatke D1 s D4 je najočakávanejšia. „Práve toto prepojenie nám totiž umožní úplne zakázať tranzitnú prepravu kamiónov cez Bratislavu,“ vysvetlil.



Cestári v sobotu uzavreli zjazd z D1 na D4 smerom z Trnavy do Rače. Uzávera je potrebná na dokončenie zjazdu Trnava - Jarovce. Vetva do Rače by mohla byť podľa ministra otvorená v sobotu krátko popoludní.