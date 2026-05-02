Zjazd za tunelom Višňové do Vrútok zostáva naďalej zatvorený
Autor TASR
Višňové/Vrútky 2. mája (TASR) - Ani po skončení zimného obdobia a plánovanej dvojtýždňovej údržbe tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala nebudú môcť motoristi schádzať z diaľnice priamo do Vrútok. Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček, aktuálna riziková analýza neodporúča otvorenie zjazdu umiestneného bezprostredne za tunelom.
„My stále disponujeme tou istou rizikovou analýzou, ktorá hovorí zásadné nie pre riziko sekundárnej nehody v tuneli. Zhodou okolností aj bez otvoreného zjazdu do Vrútok sa tam jedna nehoda v tomto smere stala počas prevádzky tunela Višňové. Keď však z odborných kruhov príde, že nejakým spôsobom to riešiteľné je, my sa tomu brániť nebudeme, ale zatiaľ je to tak, ako to bolo aj počas zimy,“ uviedol Macháček.
Pripomenul, že tunelom denne priemerne prejde 23.000 vozidiel. „Intenzita je v tuneli enormná, takže z tohto pohľadu to nahráva tomu, ako je to urobené dnes. Ak sa však diskusia k tejto téme znova oživí, tak my sa jej budeme zúčastňovať, ale o tom musí rozhodnúť cestný správny orgán a vyjadriť sa k tomu musí aj polícia,“ dodal Macháček.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) ešte pred otvorením tunela v závere minulého roka pripustil, že po skončení zimy sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto situácie. „Práve jarná údržba tunela nám môže odovzdať viac dát, aby sme sa touto otázkou začali zaoberať. Stále platí, že pre desiatky áut nebudeme ohrozovať tisíce, takže naozaj musíme mať úplne jasno v tej dopravnej situácii, ako sa to tam vyvíja,“ reagoval Ráž na otázku k možnému sprístupneniu diaľničného zjazdu do Vrútok.
Vyzval vodičov, aby sa pri jazde tunelom Višňové správali disciplinovane. „Nech si nechávajú tie rozostupy a nech dodržujú povolenú rýchlosť, lebo práve aj toto správanie nás skôr potom odtláča od toho, aby sme sa zamýšľali nad zjazdom na Vrútky, lebo momentálne musím povedať, že tá disciplína nie je úplne na najlepšej úrovni,“ zdôraznil minister.
