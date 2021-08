Kumanová je obeť politickej čistky Remišovej, tvrdí frakcia v Za ľudí

Bratislava 24. augusta (TASR) – Žiadosť o odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR Zuzany Kumanovej, ktorú ministerke Natálii Milanovej (OĽANO) adresovala predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, je ďalším odvolávaním za iný názor. Vyhlásili to zástupcovia frakcie v strane Za ľudí.



„Toto odvolanie považujeme za pokračovanie politických čistiek v našej strane, ktorá opúšťa hodnoty, na ktorých ju založil Andrej Kiska," uviedli členovia frakcie na čele s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.



Pripomínajú, že Kumanová na poste štátnej tajomníčky, na ktorom sa venovala menšinovej a regionálnej kultúre, neurobila žiadnu chybu. „Má len iný názor na vnútrostranícku diskusiu," poznamenávajú a pripomínajú v tejto súvislosti fakt, že aj Kumanová bola zástankyňou zvolania mimoriadneho snemu Za ľudí. Obávajú sa, že nepôjde o posledné odvolávania Remišovej kritikov.



Kriticky sa zároveň vyjadrujú aj k údajným plánom obsadiť post štátneho tajomníka v rezorte kultúry bývalou poslankyňou Vierou Leščákovou, poukazujú pritom na to, že nemá s kultúrou vôbec žiadne skúsenosti a ani v strane sa tejto oblasti nevenovala.



„Ak príde k tejto nominácii, bude popierať princípy odbornosti a podpory menšín, na ktorých bola strana Za ľudí založená," dodáva frakcia.



Návrh na odvolanie by sa mal objaviť v programe stredajšieho rokovania vlády. Samotná Kumanová sa chce k celej záležitosti vyjadriť až potom, na vláde by sa mala vyjadriť aj ministerka.