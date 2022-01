Zľadovatený sneh sa miestami vyskytuje na horskom priechode Donovaly

Bratislava 8. januára (TASR) - Miestami zľadovatený sneh sa v sobotu večer vyskytuje na horskom priechode Donovaly (I/59), poľadovica zas na vozovke cesty II/529 horského priechodu Vrchslatina. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra sa nachádza na cestách III/2493 Červená Studňa - Banská Štiavnica a na cestách III. tried v obvodoch Banská Štiavnica, Haligovce, Levoča, Polkanová a Spišská Stará Ves.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Na horských priechodoch Huty a Herlianske sedlo sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh do dvoch centimetrov.