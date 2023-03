Zlatá klapka pozná víťazov 11. ročníka

Bratislava 27. marca (TASR) – Celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2023 pozná svojich víťazov. Výsledky 11. ročníka súťaže vyhlásili v pondelok v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave. Hlavnú cenu, Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, získal dokument "Fašiangy, Turíce", ktorý pripravil kolektív žiakov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Istrijská v Bratislave.



Víťaznú snímku ocenila odborná porota za "vyváženú prácu s odvážne zvolenými prvkami štylizácie, ktoré citlivo zatraktívnili kvalitné moderátorské vstupy aj náročné exteriérové pasáže".



Cenu primátora Bratislavy získal kolektív žiakov ZUŠ Jána Albrechta Bratislava za motivačný film "Ak vydržíš" v hlavnej úlohe so Samuelom Matajsom.



Do súťaže určenej pre deti základných a stredných škôl, ZUŠ a centier voľného času (CVČ) sa prihlásilo takmer 150 súťažiacich z 22 škôl. Uspieť mohli v kategóriách, ako spravodajstvo, publicistika, strih, kamera, videoklip či animovaný alebo hraný film.



Príspevky a výkony hodnotila porota zložená z vysokoškolských pedagógov a odborníkov z televízneho prostredia a odboru kinematografie. Pracovala v zložení Aneta Parišková, Patrik Pašš, Anton Szomolányi, Zora Hudíková a predsedníčkou poroty bola Petra Kolevská.



Zlatá klapka patrí k najväčším súťažiam svojho druhu na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom ZUŠ Jána Albrechta. Riaditeľka školy Lucia Celecová priblížila, že na začiatku organizácie 11. ročníka súťaže nedokázali odhadnúť dôsledky dištančného vzdelávania. Podľa nej nakoniec všetko dobre dopadlo. "Počet prihlásených neklesol. Organizačný výbore zaregistroval dokonca školy, ktoré na Zlatej klapke ešte neboli. To je pre nás dobré znamenie, že súťaž má nových priaznivcov," konštatovala Celecová. Pripomenula, že súťaž je vzorom inovatívneho vyučovania a zaujala aj v zahraničí. Predstavili ju na Európskom týždni kultúry v nemeckom Paderborne.