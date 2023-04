Zlaté Štúrovo pero už po tretí raz získal časopis Rozhľad

Zvolen 22. apríla (TASR) – Zlaté Štúrovo pero, najvyššie ocenenie súťaže Štúrovo pero, získal v sobotu vo Zvolene už tretí raz po sebe časopis Rozhľad považskobystrického gymnázia. Rozhodla o tom porota 29. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorá vyzdvihla dlhodobo mimoriadne vysokú úroveň tohto časopisu. Hlavná prvá cena v súťaži stredoškolských časopisov putovala do rúk študentov Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove za časopis Gymoš.



Do súťaže Štúrovo pero 2023, ktorá podporuje a rozvíja novinárske nadanie študentov, sa prihlásilo 51 stredoškolských a osem vysokoškolských časopisov, 18 online projektov. Celkom 104 novinárskych príspevkov zaslalo 41 stredoškolákov, rovnako ako vlani. So 41 prácami prispelo 19 vysokoškolákov. Podľa Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá je hlavným organizátorom, súťaž má medzi mladými veľkú popularitu.



"Umožňuje im prezentovať školské časopisy a novinárske príspevky, napomáha k rozširovaniu poznatkov súťažiacich o žurnalistike a žurnalistických žánroch," uviedla.



Ako zhodnotila porota, mladí autori zo stredných škôl siahajú po témach, ktoré vyvstávajú z ich vlastného pozorovania a následnej analýzy. Pribudli príspevky, ktoré sa približujú žánru občianskej publicistiky. Do budúcna zostáva výzvou, ako lepšie spracovať "pozitívne" projekty či informácie o úspešných osobnostiach bez toho, aby vyznievali ako PR články.



Na vyhodnotení výsledkov a odovzdávaní cien sa zúčastnil aj dočasne poverený minister školstva Ján Horecký, ktorý má sám skúsenosti s vydávaním školských časopisov.



"Chodiť po svete a vidieť, to nie je samozrejmé. Mnohokrát pozeráme na tú istú vec, jeden ju vidí a druhý nie. Niekto dokáže vidieť a všimnúť si, ísť do hĺbky a preskúmať a potom to dokáže spracovať a odovzdať tým, ktorí nevidia a nepočujú. To je obrovská služba," zdôraznil pred študentmi Horecký.



Ako pre TASR dodal, dúfa, že nespohodlnieme a nezostaneme len pri headline. Rovnako, že medzi nami budú stále ľudia, ktorí vidia často viac, než tí druhí a idú k jadru veci.