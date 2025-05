Zlaté vedro si za rok 2024 odniesli Trnava, Bratislava a Malacky

Bratislava 16. mája (TASR) - Ocenenie Zlaté vedro pre najlepšie samosprávy si za riešenie podnetov od občanov za rok 2024 odniesli Trnava a Malacky. Najlepšie zas komunikovali hlavné mesto Bratislava a Malacky. TASR o tom informovala Veronika Frankovská z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu nahlásili vlani 16.770 podnetov, z ktorých samosprávy vyriešili 7665.



„Každý rok oceňujeme tie samosprávy, ktoré by v riešení podnetov a v komunikácii s občanmi mohli byť inšpiráciou pre všetkých. Samosprávy pritom rozdeľujeme na menšie a väčšie, do úvahy berieme aj rozdiel v náročnosti jednotlivých podnetov alebo rýchlosť reakcií,“ skonštatovala Veronika Jursová Prachárová, riaditeľka SGI, ktorý stojí za portálom Odkaz pre starostu.



Víťazná Trnava úspešne vyriešila 1121 z 1748 podnetov od občanov. Druhé miesto v riešení podnetov obsadilo hlavné mesto Bratislava a tretie Nitra. Medzi menšími samosprávami pod 20.000 obyvateľov si pri riešení podnetov najlepšie počínali Malacky, nasledované Púchovom a tretie miesto obsadil Dolný Kubín.



V osobitnej kategórii bola hodnotená aj komunikácia. „Zameriavame sa na to, či samosprávy vysvetlia občanom, kto sa bude ich podnetom zaoberať a kedy môžu očakávať jeho riešenie, aj ako rýchlo na podnet reagujú,“ vysvetľuje Pavla Rachelová, projektová manažérka Odkazu pre starostu.



V tejto oblasti sa spomedzi väčších samospráv najlepšie darilo hlavnému mestu Bratislava, za ním sa umiestnila bratislavská mestská časť Petržalka a potom Trnava. Medzi menšími samosprávami najlepšie komunikovalo mesto Malacky, nasledované Handlovou a Púchovom. Mesto Malacky si pritom ocenenie za najlepšie riešenie podnetov odnáša šiestykrát.



Občania najčastejšie nahlasovali podnety v kategórii Zeleň a životné prostredie, kam patria napríklad čierne skládky, poškodené stromy, ale aj upozornenia na znečisťovanie pôdy či ovzdušia. V tejto kategórii sa zároveň samosprávam darí riešiť najväčší podiel podnetov, a to viac ako polovicu.



V máji zároveň plánujú spustiť nové rozhranie platformy Odkaz pre starostu. Nová verzia má priniesť vyššiu rýchlosť, stabilitu a efektivitu pri spracovaní podnetov od občanov. Pri nahlasovaní podnetov bude používateľom pomáhať umelá inteligencia. Zverejňovať budú môcť aj pochvaly a otázky pre samosprávu. „Veríme, že vďaka týmto vylepšeniam sa Odkaz pre starostu stane ešte lepším nástrojom pre zlepšovanie kvality života v našich mestách a obciach,“ dodáva Jursová Prachárová.



Prostredníctvom portálu so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku.