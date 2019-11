Zlatou seniorkou roka 2019 sa stala Žofia Mozesová zo Žiliny

Bojnice 18. novembra (TASR) - Zlatou seniorkou roka 2019 sa stala 79-ročná Žofia Mozesová zo Žiliny. Dôchodkyňa bola spolu s jej rodinou prenasledovaná bývalým režimom a príkladne sa starala o svoje deti, manžela, pomáhala i týraným deťom, ako i dôchodcom v Žiline a Terchovej. Ocenenie si prevzala v pondelok v Zlatej sále Bojnického zámku od Fóra pre pomoc starším.



Strieborným seniorom roka 2019 sa stal honorárny kanonik, 92-ročný Jozef Sliepka z Novej Dubnice. V 50. rokoch minulého storočia mu komunisti znemožnili stať sa kňazom, neskôr musel nastúpiť na vojenčinu. Po smrti jeho manželky v roku 1992 napísal kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi do Nitry a o tri roky neskôr ho vysvätili za kňaza.



Sedemdesiatštyriročný Ján Fekete z Modrého Kameňa je bronzovým seniorom roka 2019. Autora krátkych próz, poézie, rozprávok či literatúry faktu v minulosti za jeho vystúpenie v Banskej Bystrici normalizátorská moc umlčala a za jeho názory šikanovala. Nemohol sa tak venovať svojej literárnej činnosti.



Mimoriadne ocenenie získal 83-ročný Arpád Tarnóczy z Novák. Bývalého poslanca Národnej rady SR a veľvyslanca SR v Budapešti spolu s rodinou sovieti uväznili v bývalom koncentračnom tábore v Laskári, neskôr bol Tarnóczy väznený i za velezradu a úmysel škodiť ľudovodemokratickej republike ČSR. Mimoriadne ocenenie získal i 91-ročný Eduard Krafčík z Chmeľnice. Pôsobil v domobrane, neskôr bol na vojenčine, kde ho pre pôsobenie v Nemecku, zaradili do pomocného technického práporu. Počas viac ako trojročnej vojenskej služby prešiel viacerými pôsobiskami.



Fórum pre pomoc starším ocenilo i 70-ročnú Irenu Bajzáthovú zo Slovenského Nového Mesta, 74-ročného Michala Hangya zo Salky, 71-ročnú Martu Valovičovú z Banky, 73-ročnú Magdu Kolesárovú zo Svitu, 72-ročnú Evu Schmidtovú zo Žiliny, 79-ročnú Máriu Duchoňovú z Nitry, 77-ročného Stanislava Husára z Partizánskeho. Ocenenie Senior roka si odniesla i 82-ročná Emília Moravčíková z Veľkého Krtíša, 86-ročný Ľubomír Miartuš z Banskej Bystrice, 81-ročný Marián Žák z Trenčína, 69-ročný Anton Vavrúš z Donovál a 79-ročný Milan Burdej z Bolešova.



Cena Mariána Ondáša - Anjel pomoci starším spája dve generácie, tú najmladšiu a najstaršiu. V tomto roku ju získal kolektív Základnej školy Narnia z Banskej Bystrice za návštevy v domove dôchodcov, kde obyvateľom spríjemňuje chvíle. Anjela pomoci starším si odniesla i Margita Kocanová z Bánoviec nad Bebravou, ktorá pomáhala klubu dôchodcov pri organizovaní podujatí a opatrovala svojho chorého starého otca. Natália Ottová a kolektív Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi získali ocenenie za spoluprácu s domovom dôchodcov v Prievidzi.



"Keďže si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, máme tu ocenených, ktorí boli perzekvovaní, zažili zlé zaobchádzanie v minulom režime, alebo to boli ich manželky a manželia. Myslím, že je dôležité, aby sme upozornili na to, aká doba bola, v akej títo ľudia žili, že sú úžasní a pre spoločnosť znamenajú veľmi veľa. Že by sme si ich mali vážiť a to je vlastne cieľ celej našej akcie," uviedla pre TASR Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším.







Okrem toho, že fórum oceňuje starších, ceny podľa nej odovzdáva i mladším. "Sú tu dva rozmery tejto akcie, že sú mladí a starší a tieto dve generácie by mali spolupracovať a mali by si byť vzájomne užitoční, a to je veľmi dôležité," podotkla.