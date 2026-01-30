< sekcia Slovensko
Zlatú cenu Matice slovenskej získala Dorota Pospíšilová
Udelenie ceny schválil výbor MS za jej úsilie, ktorým prispela k rozvoju vedy v Slovenskej republike i v zahraničí v oblasti šľachtenia viniča a ampelografie.
Bratislava 30. januára (TASR) - Prestížne ocenenie Zlatá cena Matice slovenskej (MS) získala pri príležitosti životného jubilea 95 rokov významná slovenská šľachtiteľka odrôd vína Dorota Pospíšilová. TASR o tom v piatok informoval riaditeľ Slovenského historického ústavu (SHÚ) MS Michal Bada.
Udelenie ceny schválil výbor MS za jej úsilie, ktorým prispela k rozvoju vedy v Slovenskej republike i v zahraničí v oblasti šľachtenia viniča a ampelografie. Ako poznamenal riaditeľ SHÚ MS, Dorota Pospíšilová patrí medzi popredných európskych ampelografov a vitikulturistov.
„Pracovala s obrovským množstvom krížení a celkovo vytvorila vyše 150.000 hybridných semien. Z toho vzniklo len zopár desiatok odrôd, ktoré sa dostali do registrov. V priebehu niekoľkých desaťročí systematickej, mravčej práce takto vyšľachtila rekordných 24 oficiálne uznaných nových odrôd viniča,“ priblížil Bada.
Doplnil, že Pospíšilová zmapovala a odborne zhodnotila všetky slovenské vinohradnícke oblasti, pričom určila pre ne ideálne odrody. Ich využite má pre Slovensko strategický hospodársky význam. Je autorkou štyroch rozsiahlych vedeckých monografií.
