Zlepšiť liečbu nádorových ochorení môžu biosimilárne lieky

Bratislava 28. marca (TASR) – Vývoj biologických liekov, ktoré pomáhajú v liečbe nádorových, zápalových či iných závažných ochorení, je veľmi drahý a časovo náročný. Zlepšiť prístup pacientov k takejto liečbe by mohli lacnejšie biologicky podobné, teda biosimilárne lieky. Informuje o tom Asociácia na ochranu práv pacientov na webovej stránke projektu Lieky s rozumom.



Biologicky podobné lieky sa vyvíjajú na základe vedeckých poznatkov získaných pri vývoji referenčného biologického lieku. Netreba teda opakovať klinické štúdie. Náklady pri testovaní biologicky podobných liekov vrátane ich ceny sú nižšie. "Lieky sú v podstate rovnaké, hoci v ich účinných látkach sa môžu vyskytovať menšie rozdiely. Je to spôsobené tým, že tieto účinné látky sú zväčša veľké, komplexné molekuly tvorené živými bunkami. Pred uvedením na trh sú biologicky podobné lieky intenzívne vedecky posudzované, aby sa zaistilo, že napriek drobným rozdielom budú rovnako bezpečné a účinné ako ich referenčný liek," hovorí viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková. Biologicky podobné lieky sa podľa nej používajú v Európskej únii ako bezpečná alternatíva k referenčným liekom od roku 2006.



Biologické aj biologicky podobné lieky pochádzajú zo živých organizmov upravených pomocou biotechnológií. Vývoj biologických liekov je drahý a časovo náročný. Podľa Snopkovej ich vyvíjajú od 80. rokov minulého storočia. V lekárni sa však bežne nevyskytujú. Uplatňujú sa napríklad v onkológii, reumatológii, dermatovenerológii, no využívajú sa aj ako podporné liečivá. Dokážu tlmiť nežiadúcu imunitnú alebo zápalovú reakciu, čo je vhodné pri liečbe ochorení, akými sú napríklad reumatoidná artritída, psoriáza, skleróza multiplex či nádorové ochorenia.