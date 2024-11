Zlepšiť turistickú infraštruktúru pomáhali desiatky dobrovoľníkov

Vysoké Tatry 8. novembra (TASR) - Zlepšiť stav turistickej infraštruktúry v slovenských horách tento rok pomáhali desiatky dobrovoľníkov. Mikuláš Virág z klubu Hikemates pre TASR uviedol, že hodnota brigád v rámci projektu Hore dobre bola len v priamych nákladoch na úrovni zhruba 60.000 eur.



"Spoločne s partnerom sme zorganizovali šesť brigád - v Kumštovej doline v Nízkych Tatrách, nad Tatranskou Lomnicou, v Skalnatej doline vo Vysokých Tatrách, na útulni Sláviček v Muránskej planine, na Železnej studienke a nad Tatranskými Matliarmi. Spolu so 180 dobrovoľníkmi sa nám podarilo postaviť desať nových turistických mostíkov, päť lavičiek, jednu studničku a zveľadiť jednu útulňu zvonka aj zvnútra," priblížil výsledky Virág. Na jednotlivých brigádach sa zúčastnili milovníci turistiky z viacerých regiónov Slovenska od mládeže až po dôchodcov.



Ďalším úspešne naštartovaným projektom tohto roka boli podľa Virága kompostovacie toalety pri Chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách. Celkové náklady od architektonickej súťaže cez projektovú dokumentáciu, povoľovacie procesy, komunikáciu až po samotnú realizáciu budú na úrovni 120.000 eur. Toalety budú dobrovoľníci stavať až začiatkom budúcej letnej turistickej sezóny, keďže zámer spomalil schvaľovací proces nájomnej zmluvy, ktorú musia odobriť príslušné ministerstvá. "To ale vôbec nevadí, keďže aktuálne je zimná uzávera a k chate sa nedá dostať," dodal Virág.



Najnáročnejšie bolo podľa neho získavanie financií a tiež povoľovacie procesy. Projekty klub realizuje z vlastných zdrojov, z časti členských príspevkov, cez dve percentá z dane a z financií od partnerov. Dobrovoľnícku sezónu aj napriek všetkým prekážkam hodnotia v klube Hikemates pozitívne, keďže sa opäť podarilo opraviť viaceré významné turistické chodníky, ktorými prechádzajú tisíce turistov. "Zároveň nás teší rastúci záujem o turistiku, v Hikemates máme aktuálne 3126 členov," dodal Virág.



Na budúci rok chcú pokračovať v projekte Hore dobre a chystajú ďalšie brigády s cieľom zlepšovať stav turistickej infraštruktúry, najmä formou stavania turistických mostíkov či opravovaním chodníkov. Plánujú taktiež dokončiť už spomínané kompostovacie toalety pri Chate pod Rysmi. "Ak sa nám podarí získať financie, chceli by sme opraviť chodník vedúci do Sedielka vo Vysokých Tatrách, ktorý je v zlom stave. Budeme taktiež pokračovať v organizovaní komunitných výstupov pre verejnosť na hory a taktiež chystáme už piate podujatie Večer o horách a ľuďoch. Realizácia ďalších projektov zameraných na rozvoj turistiky u nás bude závisieť od toho, či sa nám podarí získať financie," uzavrel Virág.