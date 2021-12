Bratislava 19. decembra (TASR) - Zlodeji môžu využiť nepozornosť človeka počas predvianočného zhonu a odcudziť osobné veci či peniaze. Pri nakupovaní je preto potrebné byť ostražitý. Polícia to pripomenula na sociálnej sieti.



"Nenechávajte si svoje kabelky či príručné tašky voľne položené v nákupnom vozíku. Naopak, držte si ich po celý čas nákupu blízko pri tele," upozorňuje polícia. Nie je tiež vhodné nosiť so sebou veľký obnos peňazí a na platbu je lepšie využívať platobnú kartu. "PIN kód si nikdy nezapisujte do mobilu alebo na lístok odložený v peňaženke alebo ktorý budete nosiť v blízkosti vašej platobnej karty," zdôraznila polícia.



Peňaženku alebo doklady polícia neodporúča nechávať na miestach, z ktorých je možné ich ľahko vziať. Ide najmä o zadné vrecká nohavíc alebo navrchu kabelky. "Buďte obozretní aj pri nakladaní a vykladaní nákupu do a z vozidla. Zlodeji číhajú aj tam," dodala polícia.