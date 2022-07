Zlodejov môže prilákať aj uvedený titul na zvončeku či schránke

Bratislava 6. júla (TASR) - Zlodejov môže prilákať aj uvedený akademický titul na zvončeku, dverách či schránke. V súvislosti so zabezpečením domácnosti pred vlámaním to na sociálnej sieti uviedla polícia. Odporúča, aby ho tam ľudia neuvádzali.



Prevenciou proti vlámaniu je dôkladné zamknutie dverí a zatvorenie okien. "Bezpečnostné dvere sú pre zlodeja takmer neprekonateľnou prekážkou," uviedla polícia. Upozornila, že ľudia nikdy nemajú nechávať kľúče na dohovorených miestach, napríklad pod rohožkou či v kvetináči.



Odporučila tiež zabezpečiť domácnosť zabezpečovacím zariadením, napríklad kamerou či alarmom. Dodala, že počas neprítomnosti odporúča nastaviť rozsvietenie svetiel alebo zapnutie televízie na určitý čas. Vytvorí sa tým podľa nej zdanie, že v príbytku niekto je.



Ľudia by podľa polície nemali na sociálnej sieti informovať o svojej neprítomnosti, chváliť sa nadštandardnými majetkovými pomermi či uschovávať doma väčšiu finančnú hotovosť. "Zapíšte si výrobné čísla drahej elektroniky a iných cenností v byte, ktoré v prípade krádeže pomôžu polícii pri jej vyhľadávaní, identifikovaní a následnom vrátení majiteľovi," priblížila.



Polícia zdôraznila, že pred odchodom na dovolenku odporúča vozidlo zaparkovať na bezpečnom mieste, napríklad v garáži, vo dvore za oplotením či na súkromnom pozemku u známych. "Ak taká možnosť nie je, odporúčame vozidlo zaparkovať na frekventovanom mieste, kde sa pohybuje viac ľudí. Pod lampou pouličného osvetlenia alebo na mieste, ktoré je chránené monitorovacím systémom obce," dodala.