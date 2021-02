ZLSBD: Vo výťahu je dôležité nosiť rúško, aj keď je v ňom jedna osoba

Bratislava 22. februára (TASR) - Bytové domy sa stali počas pandémie nového koronavírusu jednými z najpravdepodobnejších miest šírenia vírusu. Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) preto odporúča obyvateľom bytoviek, aby mali pri presunoch do svojich bytov nasadené rúško. Obmedziť treba tiež kontakt s dotykovými plochami v spoločných priestoroch. Dôležité je tiež zvýšiť frekvenciu upratovania spoločných priestorov a pravidelne vetrať. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka ZLSBD Nina Sovič.



"Ideálne je používať jednorazové rukavice, dvere otvárať pažou ruky (lakťom) a tlačidlá vo výťahu stlačiť napríklad kľúčom. Vo výťahu je dôležité mať vždy nasadené rúško, aj keď sa v ňom nachádza iba jedna osoba, pretože po vás do výťahu môže nastúpiť niekto iný a kvapôčky vírusu, ktoré ste vydýchli, môže vdýchnuť váš sused," radí Sovič. Pri stretnutí viacerých obyvateľov vo výťahu je ideálne nerozprávať sa, pretože práve rozprávanie zvyšuje riziko šírenia vírusu.



Ako dodala, kompetentné orgány majú možnosť zabrániť stretávaniu sa obyvateľov bytových domov na schôdzach vlastníkov. Vlastníci však do istej miery preberajú zodpovednosť za to, aby pri bežnom pohybe v spoločných priestoroch bytového domu neohrozili svojich susedov a ani seba samých.