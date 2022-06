Za nepriechodné únikové cesty môže dostať bytovka pokutu, tvrdí ZLSBD

Bratislava 27. júna (TASR) - Za nepriechodné chodby môžu dostať obyvatelia bytového domu pokutu až 16.330 eur. Pripomína to Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD).



Ako uviedlo, obyvatelia bytových domov by si mali predovšetkým uvedomiť, že chodby slúžia ako únikové cesty, a nie spoločné priestory na odkladanie nepotrebných vecí. "V prípade požiaru sa takéto predmety na chodbách stávajú nebezpečenstvom nielen pre ich vlastníkov, ale aj pre záchranné zložky, ktoré sa môžu vďaka týmto predmetom zraniť," upozornilo ZLSBD.



Ak nie sú únikové cesty trvalo voľné, sú zapratané horľavým materiálom, ako sú kočíky alebo skrine, či inak nespĺňajú požiadavky legislatívy, hrozí všetkým vlastníkom bytového domu pokuta. "Výška pokuty sa môže vyšplhať až na 16.330 eur, čo nie je zanedbateľná čiastka," doplnilo ZLSBD.



V prípade, že na chodbe zanecháva odpadky sused, ktorý nereaguje na upozornenia ostatných obyvateľov bytového domu, podľa ZLSBD môže pomôcť aj inštitút domového poriadku. "Do domového poriadku je možné aplikovať aj primerané sankcie za jeho nedodržiavanie, a tak vlastník, ktorý nekoná v súlade s poriadkom, môže byť sankcionovaný finančnou pokutou, ktorá bude pripísaná na fond prevádzky, údržby a opráv vlastníkov daného bytového domu," informovalo ZLSBD.



Ozrejmilo, že keďže je domový poriadok pre obyvateľov bytového domu záväzným rovnako ako akékoľvek iné rozhodnutie vlastníkov, ktoré bolo schválené, aj pokuta za porušenie poriadku je legislatívne vymožiteľná.