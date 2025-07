Žltačka je závažná pre rýchle bezpríznakové šírenie a vznik epidémií

Bratislava 28. júla (TASR) - Hepatitída typu A síce neprechádza do chronického štádia, no je závažná z dôvodu rýchleho bezpríznakového šírenia medzi ľuďmi a vzniku epidémií. Pri príležitosti pondelkového Svetového dňa hepatitídy na to upozornil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.



„Podľa príčiny ochorenia existuje niekoľko druhov hepatitíd, pričom najčastejším pôvodcom hepatitídy sú hepatotropné vírusy napádajúce pečeň - VHA, VHB, VHC, VHD, VHE. Na Slovensku aj v roku 2025 evidujeme niekoľko ohnísk vírusovej hepatitídy typu A (žltačka typu A),“ ozrejmil úrad.



Vysvetlil, že ochorenie je vysoko infekčné. Je možné sa ním nakaziť aj pri bežnom kontakte s chorým, ktorý ochorenie prenáša, aj keď ešte nemá príznaky a nemusí o ochorení vedieť. „Prenáša sa nedodržiavaním základných hygienických opatrení, ako je dôkladné umývanie rúk po použití toalety a pred jedlom, pitie nevyhovujúcej vody a konzumáciou nedostatočne umytých potravín,“ spresnil ÚVZ.



Medzi príznaky patria teplota, únava, bolesť hlavy, kĺbov či svalov. Môže sa vyskytnúť nechutenstvo, bolesť brucha, vracanie a hnačka, svetlá stolica a tmavý moč. „Žlté sfarbenie kože a očných bielkov nastupuje postupne - u malých detí sa však tento príznak nemusí prejaviť,“ konštatovali hygienici.



ÚVZ odporúča pre všetkých, ktorí sa chcú chrániť pred ochorením, očkovanie, a to aj v prípade vycestovania do zahraničia. „Proti žltačke typu A sa očkujú najmä osoby v ohniskách nákazy a v oblastiach s rizikom šírenia tohto ochorenia,“ podotkol.



Hepatitída typu A je prenosné vírusové ochorenie, ktoré spôsobuje poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom.