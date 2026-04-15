Zmeko absolvuje sériu návštev pri príležitosti odchodu z funkcie
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko absolvuje sériu rozlúčkových návštev naprieč armádnymi útvarmi. V utorok (14. 4.) už navštívil vojakov 11. samostatného pluku, 46. krídla Kuchyňa a 13. mechanizovaného práporu Levice. OS SR o tom informovali na sociálnej sieti.
„Návštevy sú poďakovaním vojakom za ich službu, príležitosťou na osobné stretnutia a tiež symbolickým uzavretím jeho pôsobenia vo funkcii,“ uviedla armáda. Ako doplnila, súčasťou utorkového stretnutia bol aj slávnostný nástup a odovzdanie ocenení a vyznamenaní.
Zmeko je na svojej pozícii už dve štvorročné funkčné obdobia. Podľa zákona o ozbrojených silách sa preto opätovne uchádzať nemôže. Náčelníka generálneho štábu navrhuje minister obrany, jeho nomináciu schvaľuje vláda a do funkcie ho nakoniec vymenuje prezident. Zmeko generálnemu štábu velí od roku 2018.
